Карен Григорян по совместительству назначен послом Армении в Судане

Указом президента Республики Армения чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Арабской Республике Египет Карен Григорян по совместительству назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Судане. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Арабской Республике Египет Карен Григорян по совместительству назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Судане (резиденция в Каире)”, - говорится в указе президента Армении.