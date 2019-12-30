Время в Ереване: 11:07:36,   1 Январь

Карен Григорян по совместительству назначен послом Армении в Судане

Карен Григорян по совместительству назначен послом Армении в Судане

Указом президента Республики Армения чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Арабской Республике Египет Карен Григорян по совместительству назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Судане. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Арабской Республике Египет Карен Григорян по совместительству назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Судане (резиденция в Каире)”, - говорится в указе президента Армении.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации