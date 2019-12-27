СНБ опровергает публикацию о проведению соцопроса о рейтинге Никола Пашиняна

Служба национальной безопасности опровергает публикацию сайта 168.am о том, что СНБ провела социологический опрос, согласно которому рейтинг премьер-министра Никола Пашиняна был низким - 19,5%. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ.

«Информация, опубликованная сайтом 168.am о том, что Служба национальной безопасности провела социологический опрос, согласно которому рейтинг премьер-министра Никола Пашиняна был низким - 19,5%, является вымышленным и не имеет ничего общего с действительностью.

Более того, согласно достоверным оперативным данным СНБ, в прошлом месяце был проведен закрытый социологический опрос по заказу некоторых представителей бывшей правящей элиты Армении, чтобы использовать данные опроса для своей будущей деятельности.

Согласно опросу, рейтинг премьер-министра Никола Пашиняна был рекордно высоким (как и в мае 2018 года), что вызвало глубокое разочарование среди представителей бывших властей.

Мы считаем публикацию 168.am выражением этого разочарования.

Отметим также, что данные СНБ о рейтинге премьер-министра также подтверждаются сравнением и анализом результатов опубликованных недавно трех различных социологических опросов», - говорится в сообщении СНБ.