ГКЗЭК Армении будет осуществлять строгий контроль на рынке коньяка

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении будет осуществлять строгий контроль на рынке коньяка. Как сообщает «Арменпресс», председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворкян на пресс-конференции отметил, что есть четкая государственная позиция: экспортированный из Армении коньяк должен соответствовать стандартам бренда.

“Мы разделили рынок коньяка на несколько сегментов: коньяк 3 - 5 лет, коньяк 5 - 10 лет и старше 10 лет. У нас есть увеличение объема экспорта коньяка, однако мы призвали хозяйствующих субъектов не проявлять недобросовестной конкуренции и наносить вред имиджу бренда. В следующем году мы проведем строгие проверки на этом рынке”, - сказал Гегам Геворкян. Он сообщил, что те компании, которые предоставили недостоверную информацию по цифрам, понесут ответственность. Он подчеркнул, что коньяк, являющийся основным брендом, экспортируемым из Армении, должен соответствовать требованиям.

Из Армении коньяк в основном экспортируется в Россию, Беларусь, Украину и Европу.