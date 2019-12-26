НС Армении в 2019 году сэкономило около 387 млн драмов

Национальное Собрание Республики Армения в 2019 году сэкономило около 387 млн драмов из выделенных средств. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил спикер парламента Арарат Мирзоян на приеме в НС по случаю предстоящих праздников.

«В 2019 году благодаря более эффективной деятельности сотрудников НС удалось сэкономить около 387 млн драмов, из которых 80 млн были предназначены для технических, транспортных средств и обслуживания. Предположительно, здесь речь идет о бензине. 27 миллионов было сэкономлено за счет энергетических услуг», - сказал Мирзоян.

Мирзоян поблагодарил аппарат парламента за эффективную работу.