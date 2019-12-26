Вопрос о покупке ЗРК С-400 пока не рассматривается: начальник ГШ ВС

Республика Армения ведет переговоры о покупке оружия большой дальности. Как сообщает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал начальник Генштаба Вооруженных сил Республики Армения Артак Давтян.

Коснувшись возможности покупки зенитного ракетного комплекса С-400, Давтян сказал, что этот вопрос еще не рассматривается.

«Были предприняты определенные шаги для приобретения других видов оружия большой дальности, но никаких соглашений пока не подписано. Мы прогнозируем, что в 2022-23 годах вооружение будет в Армении», - сказал Давтян.