В уходящем году экономический рост составит 7,3 - 7,4%

Центральный банк, пересмотрев показатели экономического роста, оценил рост 2019 года в 7,3 - 7,4%.

Как сообщает «Арменпресс», oб этом на заседании правительства сказал председатель Центрального банка Артур Джавадян, отметив, что они разделяют оценки Министерства экономики. Ранее, по оценке ЦБ, этот год должен был завершиться 7,2% - ым экономическим ростом.

“Одним из важнейших факторов, лежащих в основе экономического роста, является сохраняющаяся и укрепляющаяся макроэкономическая стабильность, низкая инфляция, финансовая стабильность и уменьшающийся государственный долг”, - сказал председатель ЦБ. По его словам, это необходимые условия для инвестиций и экономического роста, поскольку укрепляют доверие людей к будущему.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что очень важно констатировать, что в этом году экономическая активность имеет интересные показатели, особенно в сентябре, октябре и ноябре. По его словам, в сентябре у нас было 7,5%, в октябре - 8%, а в ноябре -10,1%. “То есть, эта динамика сама по себе очень важна, и важно также констатировать, что в плане сборов госбюджета у нас также есть очень существенные и ощутимые показатели”, - добавил премьер-министр.