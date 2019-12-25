Президент встретился с представителями различных политических и общественных организаций

Президент Республики Армения Армен Саркисян продолжает встречи с представителями различных политических и общественных организаций и юридического сообщества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, Армен Саркисян встретился с представителями Высшего органа АРФД Армении Ишханом Сагателяном, Арцвиком Минасяном, Шагик Марухян и Ашотом Симоняном, а также деканом юридического факультета ЕГУ, доктором, профессором, академиком Национальной академии наук Республики Армения Гагиком Казиняном, омбудсменом Армении Арманом Татояном, председателем Хельсинкского комитета Армении Аветиком Ишханяном, соучредителем ОО “Правовой путь” Рубеном Меликяном и другими.

В ходе встреч, в частности, были затронуты политические и экономические вопросы, судебно-правовые реформы, сфера защиты прав человека, закон о внесении изменений в закон “О Конституционном суде” и ряд других вопросов.