Armenia announces starting lineup for 2022 World Cup qualifier against Romania

YEREVAN, OCTOBER 11, ARMENPRESS. The Football Federation of Armenia released the Armenian National Football Team’s starting lineup for the October 11 match against Romania for the 2022 FIFA World Cup qualifier.

David Yurchenko

Davit Terteryan

Varazdat Haroyan

Taron Voskanyan

Artak Grigoryan

Alik Arakelyan

Khoren Bayramyan

Eduard Spertsyan

Lukas Selarayan

Erik Vardanyan

Tigran Barseghyan

Anatoly Ayvazov

Kamo Hovhannisyan

Jordy Ararat

Hrayr Mkoyan

Stanislav Buchnev

Solomon Udo

Henrikh Mkhitaryan

Ishkhan Geloyan

Alexander Karapetyan

Karen Muradyan

Sargis Adamyan

Zhirayr Margaryan