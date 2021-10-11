Известен окончательный состав сборной Армении на матче с Румынией

Федерация футбола Армении опубликовала окончательный состав сборной Армении на отборочный матч ЧМ-2022 с Румынией.

Как передает «Арменпресс», в заявке сборной Армении следующие футболисты:

Давид Юрченко

Давид Тертерян

Вараздат Ароян

Тарон Восканян

Артак Григорян

Алик Аракелян

Хорен Байрамян

Эдуард Сперцян

Лукас Селараян

Эрик Варданян

Тигран Барсегян

Анатолий Айвазов

Камо Ованнесян

Жорди Арарат

Грайр Мкоян

Станислав Бучнев

Соломон Удо

Генрих Мхитарян

Ишхан Гелоян

Александр Карапетян

Карен Мурадян

Саркис Адамян

Жирайр Маргарян.

Матч Румыния-Армения состоится 11-го октября, он начнется в 22:45 по ереванскому времени.