Time in Yerevan: 11:07:36,   16 October

Artsakh's civilian casualties from Azerbaijani aggression reach 34

Artsakh's civilian casualties from Azerbaijani aggression reach 34

STEPANAKERT, OCTOBER 16, ARMENPRESS. A total of 34 civilians have been killed in Artsakh from the Azerbaijani attacks, Ombudsman of Artsakh Artak Beglaryan said on Twitter.

“Tonight Azerbaijan continued targeting Artsakh/Karabakh civilian populated areas with heavy missiles. In Karmir Shuka village they used cluster Smerch rocket as a result of which one more civilian was killed and another was wounded. Overall 34 civilian and 2 war prisoner deaths”, the Ombudsman said.

The Armenian Unified Info Center reported that the civilian wounded from the Azerbaijani missile strike is Marine Pilosyan, a resident of Karavan village in Kashatagh region. She is in stable condition.

Editing and Translating by Aneta Harutyunyan




Related News


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

All news    

Tomorrow  Tomorrow

About agency

Address: Armenia, 22 Saryan Street, Yerevan, 0002, Armenpress
Tel.: +374 11 539818
E-mail: [email protected]
settings Page Configuration