В результате агрессии Азербайджана в Арцахе погибло 34 гражданских лица

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном, в Арцахе погибли 34 мирных жителя.

Об этом сообщает Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

“Вчера вечером Азербайджан продолжал обстреливать из тяжелой артиллерии гражданские населенные пункты Арцаха. В селе Кармир Шука они применили кассетные бомбы системы “Смерч”. В результате был убит мирный житель, а второй получил ранение. Всего в Арцахе убито 34 мирных жителя, в том числе 2 военнопленных”, - представил Бегларян в своем микроблоге в Twitter.

По сообщению Единого армянского информационного центра, в результате ракетного обстрела азербайджанских вооруженных сил ранение получила мирная жительница села Караван Карвачарского района Марине Пилосян. Ее состояние стабильное.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах, в ночь с 15-го на 16-е октября, особенно на рассвете, противник с применением артиллерии вел интенсивный огонь по городу Мартуни, а также по городу Карвачар, в направлении населенного пункта Кармир Шука, а утром - в направлении общины Бердашен. Обстрелу подверглись населенные пункты Тог Гадрутского района, Тигранаван, Айгеовит и Агавно Кашатагского района.

15 октября в социальных сетях распространился видеоматериал, на котором видно как солдаты армии Азербайджана расстреливают армянских военнопленных.

В Генпрокуратуре Арцаха сообщили, что согласно фактическим данным, полученным в результате проведенных мероприятий, двое гражданских лиц, лишенных средств защиты, фактически имеющих статус пленных, были расстреляны военнослужащими Азербайджанской диверсионной группы в ходе проникновения в город Гадрут. Это: житель города Гадрут, 1947 г. р. и житель села Тайк Гадрутского района 1995 г. р.