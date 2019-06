Լոնդոնի Հիթրոու օդանավակայանում հայտնվել Է Բենքսիի նոր գրաֆիտին

ԵՐԵՎԱՆ, 12 ՀՈՒՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Լոնդոնի Հիթրոու օդանավակայանում հայտվել Է բրիտանացի հայտնի սթրիթ-արտ նկարիչ Բենքսիի նոր գրաֆիտին: Instagram-ում նկարչի պաշտոնական Էջում հրապարակված լուսանկարում պատկերված Է նոր գործը, որն արված Է Եվրամիությունից ժամանող մարդկանց մաքսային հսկողության գոտու փակ անցումում:

KEEP OUT («Ներս չթողնե՛լ», «Մուտքն արգելված Է») մակագրությամբ կողպեքով փակ դռան վրա պատկերված Է առնետ, որը KEEP OUT մակագրությունից «պոկված» T տառով հարվածում Է այդ կողպեքին, որպեսզի բացի այն, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը: Հրապարակումը 12 ժամում ավելի քան 700 հազար լայք Է հավաքել: Բենքսին (Banksy) առեղծված-նկարիչ Է, սադրիչ եւ զավեշտաբան, նա փոխել Է զանգվածային պատկերացումը փողոցային արվեստի մասին: Նրա հեգնական եւ սրամիտ գործերն՝ ուղղված քաղաքականության, պատերազմի, կապիտալիզմի եւ բարոյախոսական քարոզչականության դեմ, դառնում են լրագրողների, լուսանկարիչների, վանդալների, գեղարվեստական քննադատների եւ կոլեկցիոներների որսի առարկան, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: