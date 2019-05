Չիկագոյում խիստ հազվագյուտ սեւ ռնգեղջյուր Է ծնվել

ԵՐԵՎԱՆ, 23 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի Չիկագո քաղաքի (Իլինոյսի նահանգ) կենդանաբանական այգում արեւելյան սեւ ռնգեղջյուր Է լույս աշխարհ եկել: Այդ մասին կենդանաբանական այգու ներկայացուցիչները գրել են պաշտոնական Twitter-օգտահաշվում:

Այդ տեսակը գտնվում Է լիակատար անհետացման եզրին, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը: Քապուկի (Kapuki) անունով 13-ամյա Էգն առողջ ձագ Է ունեցել մայիսի 20-ին: Հրապարկմանը կցված լուսանկարում նորածինը պառկած Է մեծավանդակի հատակին՝ մորից ոչ հեռու: Հաջորդ լուսանկարում, որը հրապարակվել Է մի քանի ժամ անց, ձագն անում Է առաջին քայլերը:

Մայիսի լույս 21-ի գիշերը զբոսայգու աշխատակիցներն օգտատերերին հաղորդակից են դարձրել եւս մեկ ուրախ նորության. նորածինն սկսել Է սնվել մոր կաթով: Արեւելյան սեւ ռնգեղջյուրը, որը նաեւ հայտնի Է որպես արեւելաաֆրիկյան սեւ ռնգեղջյուր, լիակատար անհետացման եզրին գտնվող կենդանիների ցուցակում Է հայտնվել դրանց եղջյուրի որսագողության պատճառով:

Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադամի տվյալներով՝ 1970 – 1995 թվականներին պոպուլյացիան տագնապալիորեն կրճատվել Է՝ 70 հազարից մինչեւ 2,4 հազար առանձնյակ:

After 15 months of pregnancy and a relatively quick labor, we’re excited to announce Kapuki gave birth! Kapuki’s maternal instincts kicked right in and she has been seen tending to the calf. The next big milestones will be for the calf to stand and begin to nurse. #rhinowatch pic.twitter.com/IffKhuxFN1