Редчайший черный носорог родился в Чикаго

В зоопарке американского города Чикаго, штат Иллинойс, на свет появился восточный черный носорог. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом представители зоопарка написали в официальном Twitter-аккаунте. Этот вид находится на грани полного исчезновения.

13-летняя самка по кличке Капуки (Kapuki) родила здорового детеныша в понедельник, 20 мая. На фотографии, прикрепленной к публикации, новорожденный лежит на полу вольера недалеко от матери. На следующем снимке, опубликованном через несколько часов, теленок делает первые шаги.

В ночь на 21 мая сотрудники парка поделились с пользователями сети еще одной радостной новостью — новорожденный начал питаться материнским молоком.

Восточный черный носорог, также известный как восточноафриканский черный носорог, вошел в список животных, находящихся на грани полного исчезновения, из-за браконьерства на их рога. По данным Всемирного фонда дикой природы, популяция критически сократилась в 1970-1995 годах: с 70 тысяч до 2,4 тысячи особей.