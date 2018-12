 Լոս Անջելեսի տակ բացվեց Մասքի կողմից մտահղացված արագընթացիկ տրանսպորտային թունելը

ԵՐԵՎԱՆ, 19 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: The Boring Company ընկերությունը, որը պատկանում Է միլիարդատեր Իլոն Մասքին, արագընթացիկ տրանսպորտային թունել Է բացել Լոս Անջելեսի տակ, որը մտածված Է որպես երթեւեկության վերգետնյա միջոցների եւ մետրոյի այլընտրանք: Այս մասին ձեռնարկիչը դեկտեմբերի 19-ին հայտնել Է Twitter-ի՝ իր Էջում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Թունելում կարելի Է ընթանալ ժամում ավելի քան 240 կիլոմետր արագությամբ: Այս արագությամբ թվում Է, թե վայրկենապես տեղափոխվում ես քաղաքի մի այլ կետ»,- գրել Է Մասքը:

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi