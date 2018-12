Под Лос-Анджелесом открылся придуманный Маском скоростной транспортный тоннель

Компания The Boring Company, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, открыла скоростной транспортный тоннель под Лос-Анджелесом, задуманный как альтернатива наземным средствам передвижения и метро. Как передает Арменпресс, об этом предприниматель сообщил в среду на своей странице в Twitter.

"В тоннеле можно ехать со скоростью более 240 км/ч. На такой скорости кажется, что телепортируешься по городу", - написал Маск.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi