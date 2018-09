«Աստղային պատերազմներից» լուսային սուրը Լոնդոնի աճուրդում վաճառել են 179 հազար դոլարով

ԵՐԵՎԱՆ, 21 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Աստղային պատերազմներ» կինոսագայից լուսային սուրը առավել մեծ ժողովրդականություն վայելող լոտն Է դարձել Լոնդոնում Prop Store տան՝ համաշխարհային կինոյի մասունքների աճուրդներում: Իրը վաճառվել Է ավելի քան 179 հազար դոլարով, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Նաեւ 145 հազար դոլարով վաճառվել Է «Աստղային պատերազմներ. Էպիզոդ 4-Նոր հույս» ժապավենից կայսերական գրոհիչների սաղավարտը, որը նախնական կարգով գնահատված Էր գրեթե 79 հազար դոլար:

Եվս մեկ լոտ՝ կինոսագայի հերոս Հանա Սոլոյի, «Աստղային պատերազմներ. Էպիզոդ 5- Կայսրությունը պատասխան հարվածն Է հասցնում» կինոնկարի հերոսի կուրտկան, որի դերակատարը Հարիսոն Ֆորդն Է, վաճառել չի հաջողվել: Այն նախապես գնահատված Էր 1,3 մլն դոլար, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

"Do, or do not. There is no try" - and that bidding war sure showed that! Anakin's hero lightsaber sold for an astonishing £135,300! pic.twitter.com/EM1R3bzB9e