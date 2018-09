Световой меч из киносаги "Звездные войны стал самым популярным лотом на торгах реликвиями мирового кино аукционного дома Prop Store в Лондоне. Предмет был продан за более чем $179 тыс, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также за $145 тыс. был продан шлем имперских штурмовиков из ленты "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда", который был предварительно оценен почти в $79 тыс.

Еще один лот, куртку героя киносаги Хана Соло, героя картины "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар", роль которого исполнил Харрисон Форд, продать не удалось. Она была предварительно оценена в $1,3 млн.

"Do, or do not. There is no try" - and that bidding war sure showed that! Anakin's hero lightsaber sold for an astonishing £135,300! pic.twitter.com/EM1R3bzB9e