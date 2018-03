Օրական ութ կողոպուտ կատարած հրոսակախումբը ձերբակալվել Է

ԵՐԵՎԱՆ, 16 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ֆրանսիայում ձերբակալել են այն հրոսակախմբի անդամներին, որն ավելի քան 1,5 հազար կողոպուտ Է կատարել կես տարվա ընթացքում: Ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, մարտի 16-ին այս մասին հաղորդվում Է Twitter-ում Ազգային ժանդարմերիայի Էջում:

Կարգի պահապանների տեղեկատվությամբ՝ խմբում եղել Է 20 մարդ, նրանց կալանքի տակ են վերցրել երկու գործողությունների ընթացքում: Հանցագործները գործել են երկրի հարավում՝ Պերպինյանի եւ Կաննի միջեւ եւ վեց ամսում կատարել են հազար հինգ հարյուրից ավելի կողոպուտ, այսինքն՝ միջին հաշվով օրական շուրջ ութ կողոպուտ: Ընդհանուր առմամբ չարագործներից առգրավել են ավելի քան 1100 ոսկերչական իր, լյուքս բրենդների 40 ձեռքի ժամացույց եւ 6,5 կիլոգրամ ոսկի: Նաեւ հրոսակախմբի անդամների մոտ հայտնաբերել են 37 հազար եվրո:

