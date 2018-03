Арестована совершавшая по восемь ограблений в день банда

Во Франции арестовали членов банды, совершившей более 1,5 тысячи ограблений за полгода. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пятницу, 16 марта, на странице Национальной жандармерии в Twitter.

По информации стражей порядка, в группу входили 20 человек, их взяли под стражу в ходе двух операций. Преступники действовали на юге страны между Перпиньяном и Каннами и за шесть месяцев совершили более полутора тысяч ограблений, то есть в среднем около восьми в день.

В общей сложности у злоумышленников изъяли более 1100 ювелирных изделий, 40 наручных часов люксовых брендов и 6,5 килограммов золота. Также у членов банды обнаружили 37 тысяч евро.

