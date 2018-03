«Հաբլ» աստղադիտակը բախվող գալակտիկաներ է լուսանկարել

ԵՐԵՎԱՆ, 12 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Գիտնականները «Հաբլ» աստղադիտակի միջոցով լուսանկարել են գալակտիկաների միաձուլման գործընթացը: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտնել Է Space.com-ը:

Լուսանկարում պատկերված երկու գալակտիկաները գտնվում են Երկրից 350 միլիոն լուսային տարի հեռավորության վրա՝ Կետի համաստեղությունում: Դրանց միաձուլման գործընթացը առաժմ գտնվում Է վաղ փուլում: Դրանք կշարունակեն մերձենալ միլիոնավոր տարիների ընթացքում, իսկ այնուհետեւ կկերպափոխվեն՝ դառնալով մեկ կառուցվածք:

Նման միաձուլումը սովորական երեւույթ Է Տիեզերքում: Այսպես, մեր Ծիր Կաթին գալակտիկան պետք Է Անդրոմեդա հարեւան գալակտիկայի հետ բախվի չորս միլիարդ տարի հետո, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

