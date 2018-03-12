Ученые сфотографировали процесс слияния галактик с помощью телескопа "Хаббл". Как передает Арменпресс, об этом сообщает Space.com.

Две галактики, запечатленные на фото, расположены на расстоянии порядка 350 миллионов световых лет от Земли в созвездии Кита. Процесс их слияния находится пока на ранней стадии. Они продолжат сближаться на протяжении миллионов лет, а затем преобразуются в однородную структуру.

Подобные слияния — обычное явление во Вселенной. Так, наша галактика Млечный Путь должна столкнуться с соседней галактикой Андромеды через четыре миллиарда лет.