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Телескоп "Хаббл" сфотографировал сталкивающиеся галактики


Ученые сфотографировали процесс слияния галактик с помощью телескопа "Хаббл". Как передает Арменпресс, об этом сообщает Space.com.

Две галактики, запечатленные на фото, расположены на расстоянии порядка 350 миллионов световых лет от Земли в созвездии Кита. Процесс их слияния находится пока на ранней стадии. Они продолжат сближаться на протяжении миллионов лет, а затем преобразуются в однородную структуру.

Подобные слияния — обычное явление во Вселенной. Так, наша галактика Млечный Путь должна столкнуться с соседней галактикой Андромеды через четыре миллиарда лет.




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