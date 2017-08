Պայթյուն Է որոտացել Լոնդոնի «Սաութենդ» օդանավակայանի մերձակայքում

ԵՐԵՎԱՆ, 16 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Պայթյուն Է որոտացել Լոնդոնի «Սաութենդ» միջազգային օդանավակայանից ոչ հեռու: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը հայտնել Է Daily Mail թերթը:

Շենքերի վրա թանձր սեւ ծուխ Է բարձրանում, միջադեպի վայրում աշխատում են հրշեջները: Նշվում Է, որ հրդեհ Է բռնկել ինքնաթիռների անգարներից մեկում: Կրակի դեմ պայքարում են յոթ հրշեջ հաշվարկներ:

Պայթյունը չի ազդել օդանավակայանի աշխատանքի վրա, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

LATEST: Fire in an aircraft hangar at Southend Airport. Multiple fire crews are tackling.



Vids by Stacey Dawson, Liam Hayes & Steve Warner. pic.twitter.com/nqb5uOiQJE