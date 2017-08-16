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Около аэропорта Саутенд в Лондоне произошел взрыв


Взрыв произошел недалеко от международного аэропорта Саутенд в Лондоне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Daily Mail.

Над зданиями поднимается густой темный дым, на месте инцидента работают пожарные.

Отмечается, что загорелся один из самолетных ангаров. Борьбу с огнем ведут семь пожарных расчетов.

Взрыв не повлиял на работу аэропорта.



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