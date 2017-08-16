Около аэропорта Саутенд в Лондоне произошел взрыв
Взрыв произошел недалеко от международного аэропорта Саутенд в Лондоне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Daily Mail.
Над зданиями поднимается густой темный дым, на месте инцидента работают пожарные.
Отмечается, что загорелся один из самолетных ангаров. Борьбу с огнем ведут семь пожарных расчетов.
Взрыв не повлиял на работу аэропорта.
LATEST: Fire in an aircraft hangar at Southend Airport. Multiple fire crews are tackling.— Your Southend (@YourSouthend) 16 августа 2017 г.
Vids by Stacey Dawson, Liam Hayes & Steve Warner. pic.twitter.com/nqb5uOiQJE
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