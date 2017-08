Около аэропорта Саутенд в Лондоне произошел взрыв

Взрыв произошел недалеко от международного аэропорта Саутенд в Лондоне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Daily Mail.

Над зданиями поднимается густой темный дым, на месте инцидента работают пожарные.

Отмечается, что загорелся один из самолетных ангаров. Борьбу с огнем ведут семь пожарных расчетов.

Взрыв не повлиял на работу аэропорта.

LATEST: Fire in an aircraft hangar at Southend Airport. Multiple fire crews are tackling.



Vids by Stacey Dawson, Liam Hayes & Steve Warner. pic.twitter.com/nqb5uOiQJE