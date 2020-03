Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է Հենրիխ Մխիթարյանին  

View this post on Instagram

Աչքդ լույս, սիրելի Հենրիխ։ Բարի գալուստ նոր աշխարհ, կրտսեր Համլետ Մխիթարյան, մեծ ֆուտբոլը սպասում է քեզ։ #ArmenSarkissian #ArmenianPresident #Armenia #Հայաստան #Roma #Micki #Mkhitaryan