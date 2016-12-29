Возобновление столкновений демонстрирует важность работы по мирному урегулированию карабахского конфликта: Уорлик

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик 29 декабря выразил соболезнования семьям погибших армянских солдат на армяно-азербайджанской границе.

В беседе с Арменпресс Уорлик, в частности, отметил: «Мы глубоко сожалеем о жертвах, которые произошли вдоль армяно-азербайджанской границы и выражаем наши соболезнования семьям погибших. Возобновление столкновений демонстрирует важность работы по мирному урегулированию, что может принести прочный мир в регион. Как мы уже говорили ранее, военного решения конфликта не существует».