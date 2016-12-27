Церковный комплекс Св. Григория в Бережанах передан армянской религиозной общине

Армянский церковный комплекс Св. Григория в Бережанах передан Тернопольской армянской религиозной общине Украинской епархии ААЦ от Государственного историко-архитектурного заповедника Бережан. Как передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, об этом сообщает пресс-служба Союза армян Украины.

Председатель Союз армян Украины Вилен Шатворян, назвал событие историческим и поблагодарил всех, кто способствовал передачи церкви. Как отметил глава САУ, для нас важен каждый историко-культурный объект, мы гордимся богатым культурным и историческим наследием армян Украины, и сделаем все возможное для сохранения и популяризации исторического, архитектурного и культурного наследия.

Глава Украинской Епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Маркос Оганесян, комментируя факт передачи церкви религиозной общине, отметил, что это знак живой веры и символ укрепления духовной жизни в регионе.

Армянский храм (Св. Григория Просветителя) в Бережанах был сооружен в 1764 году на месте более древней армянской деревянной церкви.

Армянская церковь Св. Григория в Бережанах — храм в стиле барокко с оборонными элементами, построена на средства армянской общины, которая в XVII-XVIII вв. играла значительную роль в жизни города.