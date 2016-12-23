Внешний долг Армении по отношению к ВВП страны составляет около 55%

По прогнозам министерства финансов Армении внешний долг страны составит 5 млрд 905 млн долларов США. Как сообщает Арменпресс об этом на пресс-конференции сказал министр финансов Армении Вардан Арамян. По его словам, внутренний долг по облигациям составит 1 млрд долларов США.

«Долг Центрального банка составляет около 511 млн долларов, а все остальное – внешний долг. В плане относительных показателей долг правительства, без долга ЦБ, по итогам 2016 года составит чуть более 50% по отношению к ВВП. Общий долг по отношению к ВВП составляет около 55%», - сказал Арамян.

По словам министра, в долговых показателях учтены последние развития в связи с курсом валюты.