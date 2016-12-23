В резиденции президента Армении состоялся прием для представителей средств массовой информации

В связи с праздниками Нового года и Святого Рождества президент Армении Серж Саргсян 23 декабря в резиденции президента пригласил на прием представителей средств массовой информации. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поздравил с предстоящими праздниками и высказал добрые пожелания участвующим в приеме журналистам, в их лице всем журналистам Армении и сотрудникам средств массовой информации, их семьям.

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Речь президента на приёме для журналистов по случаю праздников Нового года и Святого Рождества

Дорогие друзья,

Сердечно приветствую вас на этой завершающей год нашей встрече. Очень рад возможности увидеть вас и поздравить с наступающими новогодними праздниками.

В первую очередь, хочу сказать об уходящем 2016 годе. Год был, сам по себе, символический, поскольку нам предстояло праздновать 25-летие нашей независимой государственности.

Считаю необходимым подчеркнуть, что наша страна положительно отличается от очень многих, обеспечивая свободу слова и печати. Даже в самые горячие моменты войны в Республике Армения не было военный цензуры. Военное положение всегда может для некоторых явиться поводом для подобных соблазнов. Тем не менее, в Армении существует национальное согласие относительно того, что ограничения свободы слова неприемлемы. Это одно из наших важнейших институциональных достижений, которое мы все всегда должны защищать и беречь.

Хоть бы год выделился только этим прекрасным юбилеем!

Однако известно, что в этом году мы противостояли двум заметным для всех вызовам: один - внешний, другой - внутренний.

Первый, конечно,- апрельская четырехдневная война. Победа армянского народа в навязанной нам войне многим не дает покоя. Скрежет их зубов мы периодически слышим, а в этом году он перерос попытку реванша. Героические сыны армянского народа предотвратили подлые планы противника.

Здесь не могу не высказать восхищения духом единства и сплоченности армянского народа, который выявился со всей определённостью в вашей работе этих дней. Несмотря на возможные идеологические или другие противоречия, в эти дни наш народ превратился в один единый кулак.

Есть вопросы, которые относятся к сфере национального согласия, и первым в этом ряду, конечно, является будущее нашего героического Арцаха. Наши разногласия по этому вопросу очень незначительны, минимальны. Я не думаю, что в реальности хотя бы один процент нашего народа думает иначе. Мы все хотим, чтобы жители Арцаха сами определили своё будущее, свой окончательный статус.

Я благодарен вам за вашу работу в эти дни, благодарен за вашу солидарность!

Следующий, уже внутренний вызов, произошёл в июле этого года, вследствие действий преступной группы, совершившей вооружённое нападение на полк постовой службы полиции и взявшей заложников. Моя чёткая оценка в связи с этими событиями уже прозвучала, при этом, по крайней мере я в этом уверен, я не избегал каких-либо острых углов. Также прозвучали мои чёткие оценки в отношении работы журналистов и применённого по отношению к журналистам насилия. Хотя некоторые пытаются выискивать что-то в этой оценке и говорят, что Президент сказал: "Забудьте". Но думаю, хотя бы для 95 процентов ясно, в каком смысле я использовал это слово.

Я глубоко убеждён, что в Армении насилием вопросы решаться не будут, и это установка, вокруг которой мы также должны достигнуть национального согласия. Часто, именно слова открывают дорогу для насилия, следовательно, мы должны высказываться свободно и прямо, но также быть сдержанными в наших словах.

Конечно, мне периодически сообщают, что армянские средства массовой информации ищут действенных форм саморегулирования для того, чтобы обратиться к этому вопросу. Оскорбление, навешивание ярлыков, фальсификация - это просто недопустимые инструменты.

Сегодня мы видим, что фальсификация новостей стала вызовом даже для самых развитых демократических обществ. Современное разнообразное и децентрализованное информационное поле просто невозможно контролировать.

Я никогда не ожидаю контроля над информационным полем. Ожидаю свободной, независимой и ответственной работы. Ожидаю, что вы должны выступать с инициативами саморегулирования, чтобы могли отделить зерна от плевел. Я сам готов встать рядом с вами, не вмешиваясь вашу повестку и ничего не навязывая.

Впереди 2017 год парламентские выборы. В одном из моих последних выступлений я подчеркнул, что нам необходимы безукоризненные выборы и сформированное именно посредством таких выборов Национальное Собрание.

Ожидаю, что вы с такой же ответственностью подойдете в своей миссии в этот период. Ожидаю, что вы будете не только свободными и независимыми, но и, как мы всегда говорим, действительно беспристрастными и справедливыми, избегая того, чтобы превратиться в орудие предвыборной борьбы.

Дорогие друзья,

Прощаясь с уходящим 2016 годом, поздравляю вас с наступающими праздниками Нового года и Святого Рождества! Желаю вам доброго здоровья и счастья, вашим семьям и родным - благополучия и мира. В вашей трудовой деятельности желаю новых творческих свершений. И что самое главное, я желаю вам быть в согласии самим с собою. Это одно из самых важный условий.

Спасибо».