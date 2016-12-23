В Армении есть труднопроходимые автодороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что 23-го декабря по положению на 17.00 часов в республике есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, труднопроходим Варденяцский перевал.

На автодорогах Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Степанаван-Алаверди, Сотк-Карвачар, Сараван-"Зангер", Апаран-Арагац, Талин-Гюмри, марзов Ширак и Сюник местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей при использовании противоскользящих цепей.