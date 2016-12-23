Деятельность ведомств будет оцениваться по инвестиционным показателям: премьер- министр

Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены механизмы и критерии оценки результатов деятельности министерств, ведомств и областных администраций.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил, что в числе критериев оценки одним из важнейших будет инвестиционный показатель, как внутренний, так и внешний.

«Вы должны до конца года представить предложения с конкретными критериями оценки работы ведомства, в которых должна быть определена также годовая инвестиционная программа», - сказал Карен Карапетян.

Глава правительства указал на важность работы ведомств в направлении привлечения инвестиций и отметил, что к этому вопросу нужно проявить системный подход. «Нужно периодически встречаться с инвесторами, проявлять бизнес-подход, менять инвестиционную атмосферу. У нас есть потенциальные инвесторы, которых нужно поощрять, чтобы они приняли участие в различных программах», - акцентировал премьер-министр.

Глава правительства отметил, что будет также сформирован паспорт области, который будет ее характеризовать, будут представлены направления и преимущества развития. По словам премьер-министра, основные ориентиры деятельности областных администраций должны быть основаны на паспорте области. В настоящее время предпринимаются шаги в направлении улучшения бизнес-среды.

«Мы пришли к той идее, что каждая область должна иметь свой паспорт, программу для общин, и губернатор должен быть ответственным за то, сколько инвестиций осуществлено на его территории, что будет способствовать развитию инвестиционной среды», - сказал глава правительства.

Карен Карапетян поручил участникам совещания в сжатые сроки представить соответствующие предложения касательно критериев оценки деятельности.