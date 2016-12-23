Путин назвал эвакуацию из Алеппо крупнейшей в мире гуманитарной акцией

Эвакуация из Алеппо стала крупнейшей в мире международной гуманитарной акцией, заявил в пятницу на пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин.

"Мы организовали - тысячами, десятками тысяч выводили людей и не только радикально настроенные вооруженные группировки и их представителей, но и женщин и детей. Речь идет о более чем 100 тыс. человек, которые были выведены из Алеппо. Тысячи - из других населенных пунктов в обмен на вывод из Алеппо", - сказал Путин,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Это крупнейшая, я хочу это подчеркнуть, чтобы все это слышали, это крупнейшая в современном мире и на сегодняшний день международная гуманитарная акция", - подчеркнул президент РФ.