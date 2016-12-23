Армия обороны НКР подавила активность Азербайджана в направлении Мартуни

Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 65 раз, более 1200 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения, особенно, в направлениях Мартуни-Акна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 22-го на 23-е декабря азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 65 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 1200 раз стреляла в сторону армянских позиций. Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения в направлении Мартуни минометы калибра 60 мм, 9 выстрелов, и калибра 82 мм – 5 выстрелов.

Авангард АО, особенно в направлении Мартуни, прибег к карательным мерам с целью подавить активность противника и заставить его воздержаться от провокаций. Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи, применяя ответные действия в случае крайней необходимости. В данный момент положение на линии соприкосновения относительно спокойное».