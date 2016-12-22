2017 год будет иметь ключевое значение в развитии армяно-иранских отношений: Шармазанов

Итоги встречи президента Армения Сержа Саргсяна и президента Ирана Хасана Рухани позволяют говорить о том, что 2017 год будет иметь решающее значение в развитии армяно-иранских отношений. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов, добавив, что на заседании президент Армении представил итоги встречи с иранским коллегой.

«Визит президента Ирана в Армению был эффективным, у нас есть позитивные ожидания в плане углубления экономических отношений и увеличения инвестиций, а также в плане политического диалога. Наличествует большой потенциал двустороннего сотрудничества во всех сферах. Итоги встречи позволяют говорить о том, что 2017 год будет иметь ключевое значение в развитии армяно-иранских отношений», - сказал Шармазанов.

По его словам, визит иранского президента и достигнутые договоренности очень важны, особенно, учитывая тот факт, что Иран, в отличие от другого нашего соседа - Турции, имеет сбалансированную позицию по карабахскому конфликту.

«Мы высоко оцениваем позитивный подход Ирана к карабахско-азербайджанскому процессу, а также придаем важность усилиям Ирана в плане укрепления регионального мира», - сказал Шармазанов.