Динаи гордится, что он стал частью послания “Авроры”: интервью с лауреатом

В жизни лауреата премии “Аврора” Мирзы Динаи немногое изменилось, разве что он получил большую ответственность за продолжение своей гуманитарной миссии, большее желание делать свое дело для всего мира. Арменпресс беседовал с четвертым лауреатом премии “Аврора” Мирза Динаи.

- Господин Динаи, Вы - лауреат премии “Аврора” этого года, Вы ждали этого, и что эта премия изменила в Вашей жизни, в работе?Я был очень признателен, что моя гуманитарная деятельность была воспринята и признана “Авророй”. Премия “Аврора” передала мне большую ответственность за свою работу. Больших перемен не произошло, я почти всегда по 18 часов в день занимаюсь разными вопросами. Однако, кроме гуманитарной работы, которую я делал для езидов в Ираке, сейчас я должен быть частью всех семей, чтобы заботиться и о других проблемах. Я хотел бы делать гуманитарную работу по всему миру.Интересно, что Вас вдохновило помогать другим людям?Думаю, что у каждого из нас в жизни есть разные проблемы, разные точки зрения, шаги, которые меняют стратегию. Самое большое изменение в моей жизни произошло в 2007 году, когда Аль-Каида напала на мирные езидские деревни и перебила многих людей и детей. Я начал свою гуманитарную миссию, основал в Германии Фонд помощи раненым. Я помогал детям, доставлял их на лечение в Германию, после чего, увидев результаты сделанного, решил делать это организованнее. Я основал гуманитарную организацию “Воздушный мост Ирак” (Luftbrücke Irak). Мы помогали иракским детям и пострадавшим от теракта, это было одним из изменений моей жизни. В 2014 году в ходе операций террористической группировки “Исламское государство” я занимался доставкой еды и воды в горы, спасением жизней людей, которые оказались в там плену, в окружении ИГИЛ. В это время я спасся при крушения вертолета. Это было второе изменение в моей жизни, и я понял, что мое спасение имело причину, смысл, и сейчас не время умирать, я должен помогать людям, столько - сколько я могу. Третье изменение произошло, когда я услышал о езидских женщинах, которых насиловали террористы ИГИЛ. Это было изменением моего мышления. В моей жизни произошло много изменений, и я привыкал ко всему.

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