Решение о расторжении контракта с “Санитеком” было оценено положительно

86,6% участников опроса общественного мнения положительно оценили односторонний разрыв со стороны мэрии Еревана соглашения с компанией “Санитек”. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал директор ООО “ЭМ Пи Джи”, полноправного члена “GALLUP International association” в Армении, Арам Навасардян. 48,3% отметили, что относятся к этому вполне положительно, скорее положительно относятся - 38,3%. То есть 86,6% опрошенных положительно отозвались об этом решении” - отметил Навасардян.