В Швейцарии изобрели похожего на насекомое робота

Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и их французские коллеги создали сверхлегкого, очень гибкого и прочного мини-робота, внешне напоминающего маленького жучка или бабочку. Как сообщили изобретатели, "стаи" таких миниатюрных умных машин могут в перспективе найти применение при проведении ремонтных работ в труднодоступных местах и при изучения поведения колоний насекомых. О своих изысканиях создатели робота рассказали в журнале Science Robotics, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Робот, получивший название "DEANsect", способен перемещаться со скоростью 3 см/с. Он создан в двух версиях. Первая функционирует на основе энергии, получаемой по сверхтонкому и гибкому проводу. Аппарат может складываться. Он настолько прочен, что в состоянии продолжать движение, даже если на него наступить ботинком или ударить по нему мухобойкой. Во второй версии робот абсолютно автономен: батарейку и другие электронные компоненты он несет на спине. Такой "жук" способен "различать" свет и темноту, а также перемещаться, следуя начерченной на поверхности линии, сохранять подвижность на поверхности разного типа.

"Наш робот способен транспортировать на своей спине все, что требуется для его работы, хотя сам он весит лишь 0,2 г", - заявил журналистам директор Лаборатории гибких микросистем EPFL Герберт Шеа.