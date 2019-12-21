Арестовано лицо, представляющееся сторонником Роберта Кочаряна

Арестовано лицо, представляющееся сторонником второго президента Армении Роберта Кочаряна. Проведение предварительного расследования уголовного дела, возбужденного в связи с предложением взятки одному из пострадавших по делу 1 марта, поручено Специальной следственной службе Республики Армения.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры РА Аревик Хачатрян.

«В целях обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования решением и.о. Генерального прокурора РА расследование по уголовному делу было передано на рассмотрение следователей Специальной следственной службы. Лицо, которое очевидным образом предпринимало действия для оказания влияния на жертв, арестовано», - сказала Хачатрян.

19 декабря на основе информации, полученной из Главного управления по борьбе с преступностью полиции Республики Армения, в ходе широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий и материалов, была получена фактическая информация о том, что сторонники Роберта Кочаряна встречаются со свидетелями и пострадавшими в событиях 1 марта 2008 года, они пытаются подкупить их, чтобы последние отказались от своих показаний.

«В частности, один из сторонников Роберта Кочаряна пригласил свой офис в Канакере одного из пострадавших в событиях 1 марта и предложил отказаться от статуса пострадавшего, от показаний и не появляться в суде, заявив, что он готов заплатить сумму, которую государство должно заплатить в качестве помощи». Кроме того, он пообещал, что после смены власти он будет назначен на высокий пост. В полицейском участке было возбуждено уголовное дело. В рамках уголовного дела, среди прочего, были проведены обыски. Обстоятельства расследуются», - говорится в сообщении.