ИА “Арменпресс” награждено памятной медалью “Ованес Туманян 150”

Государственное информационное агентство “Арменпресс” награждено памятной медалью “Ованес Туманян 150” и сертификатом за большой вклад в 150-летний юбилей великого армянского писателя Ованеса Туманяна.

Вручая награды, директор Дома-музея имени Туманяна в Ереване Ани Егиазарян отметила, что информационное агентство всегда было с ними и достойно освещало все мероприятия.

“100-летний “Арменпресс” был единственным агентством, которое обеспечило всю выставку. Оцифровывая свои архивы, они обнаружили негативы и создали чудесную выставку. Эти фотографии наш музей перевез в Тбилиси и передал дому Туманяна, Центру науки и культуры”, - сказал Егиазарян.

Она особо поблагодарила директора информационного агентства “Арменпресс” Арама Ананяна.