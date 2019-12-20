Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

ИА “Арменпресс” награждено памятной медалью “Ованес Туманян 150”

ИА “Арменпресс” награждено памятной медалью “Ованес Туманян 150”

Государственное информационное агентство “Арменпресс” награждено памятной медалью “Ованес Туманян 150” и сертификатом за большой вклад в 150-летний юбилей великого армянского писателя Ованеса Туманяна.

Вручая награды, директор Дома-музея имени Туманяна в Ереване Ани Егиазарян отметила, что информационное агентство всегда было с ними и достойно освещало все мероприятия.

“100-летний “Арменпресс” был единственным агентством, которое обеспечило всю выставку. Оцифровывая свои архивы, они обнаружили негативы и создали чудесную выставку. Эти фотографии наш музей перевез в Тбилиси и передал дому Туманяна, Центру науки и культуры”, - сказал Егиазарян.

Она особо поблагодарила директора информационного агентства “Арменпресс” Арама Ананяна.

Фото: Геворга Перкуперкяна



RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации