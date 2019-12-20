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Следующее заседание лидеров ЕАЭС пройдет в мае 2020 года в Минске

Следующее заседание лидеров ЕАЭС пройдет в мае 2020 года в Минске

Следующее заседание лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится в мае 2020 года в Минске, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Председательство (в ЕАЭС - ред.) переходит к Белоруссии, я хочу вас пригласить в мае месяце в Минск для проведения очередного заседания нашей комиссии", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Белоруссия принимает в следующем году председательство в этом интеграционном объединении.

 

 




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