Следующее заседание лидеров ЕАЭС пройдет в мае 2020 года в Минске

Следующее заседание лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится в мае 2020 года в Минске, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Председательство (в ЕАЭС - ред.) переходит к Белоруссии, я хочу вас пригласить в мае месяце в Минск для проведения очередного заседания нашей комиссии", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Белоруссия принимает в следующем году председательство в этом интеграционном объединении.