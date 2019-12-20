В Москве обеспокоены возможным вводом турецких войск в Ливию

Возможность ввода турецких войск в Ливию вызывает беспокойство в Москве, заявил журналистам источник в российском МИД. Так он прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоогана о готовности оказать любую военную помощь Триполи, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В МИД считают, что до урегулирования внутриливийского конфликта военное вмешательство извне только осложнит ситуацию в стране.

Эрдоган ранее заявил о поддержке признанному ООН правительству в Триполи во главе Файезом Сарраджем и назвал лидера другой фракции маршала Халифу Хафтара "незаконным лидером".

По мнению аналитиков, Хафтара поддерживают Россия, США, Франция, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, в то время как его противникам оказывают помощь Турция, Катар и Италия.