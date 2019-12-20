Сенат США утвердил нового посла в Грузии

Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал назначение на пост Чрезвычайного и Полномочного посла США в Грузии Келли Дегнан. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал.

Голосование по кандидатуре посла в сенате состоялась 19 декабря.

Келли Дегнан до назначения была политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке. До этого она возглавляла дипломатические представительства США в Косово и Италии.

Дегнан также работала в дипломатических миссиях США в Афганистане, Турции, Ботсване и Пакистане. Она доктор философии, имеет степень бакалавра журналистики, владеет несколькими языками, включая итальянский, французский, турецкий и урду.

США не имеют посла в Грузии с прошлой весны, когда свою деятельность завершил предыдущий посол Ян Келли. В данное время функции и.о. посла Америки в Грузии выполняет Элизабет Руд.





