Гамсахурдия в коме - сына первого президента Грузии оперировали семь часов

Состояние сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне Гамсахурдия крайне тяжелое - он находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственного дыхания, сообщил анестезиолог Николоз Квачадзе журналистам.

Инцидент произошел на улице Гали в центре Тбилиси накануне вечером. На Цотне, по словам очевидцев, напали несколько человек, когда он вышел из дома. В Университетскую клинику имени Хечинашвили пострадавшего доставила бригада "скорой помощи" с многочисленными ранениями, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Состояние пациента очень тяжелое. На данный момент тяжесть его состояния соответствует перенесенной им операции", - сказал Квачадзе.

Медик подчеркнул, что Гамсахурдия перенес две сложных операции, в ближайшее время еще одно хирургическое вмешательство не планируется.





