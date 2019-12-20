Состоялся рабочий визит главы МИД Арцаха Масиса Маиляна в Египет

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, находящийся с краткосрочным рабочим визитом в Арабской Республике Египет, 16 - 18 декабря в Каире встретился с представителями деловых кругов Египта. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Республики Арцах.

Глава МИД Арцаха представил налоговую политику в Арцахе и льготные условия для крупных инвесторов. Состоялся обмен мнениями о перспективах осуществления инвестиций в некоторые сферы экономики Арцаха.

В рамках визита Масис Маилян встретился и с губернатором Южного Синая Халедом фудом Сидиком Мухаммадом. Глава МИД высоко оценил традиционное дружественное отношение властей Египта к армянской общине, отметив важную роль и вклад армян в развитие этой страны.

На встрече Масис Маилян представил приоритетные направления экономического развития Республики Арцах. В этом контексте глава МИД, особо выделив сферу туризма, коснулся осуществляемых в республике различных инициатив, направленных на повышение туристической привлекательности Арцаха, которые обеспечат удовлетворительные результаты.

По итогам встречи были достигнуты договоренности об установлении и развитии сотрудничества в сферах туризма, культуры и спорта.

В Каире Масис Маилян также посетил посольство Республики Армения в Египте и Кафедральную церковь Св. Григория Просветителя епархии Армянской апостольской церкви в Египте, встретился с чрезвычайным и полномочным послом РА Кареном Григоряном и предводителем епархии епископом Ашотом Мнацаканяном.