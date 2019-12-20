В Бейруте возобновились акции протеста после назначения нового премьер-министра

Назначение премьер-министром Ливана 60-летнего технократа Хасана Диаба вызвало новую волну демонстраций в Бейруте. Активисты протестного движения проводят митинг перед домом суннитского политика в фешенебельном квартале Теллет-Хайят в мусульманской части города. Его участники требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Молодежь перегораживает улицы в кварталах Верден, Кола, Тарик-эль-Джедида, Каскас, а также в пригороде Хальде.

Лидер "Аль-Мустакбаль", бывший премьер-министр Саад Харири, отказавшийся от выдвижения на пост главы кабинета, призвал своих сторонников воздержаться от участия в уличных акциях и перекрытия автострад. Тем не менее в ряде мест между стражами порядка и демонстрантами произошли стычки.

Президент Ливана Мишель Аун поручил в четверг сформировать новое правительство независимому политику Хасану Диабу после консультаций с парламентскими фракциями во дворце Баабда. Кандидатуру Диаба, который занимал пост министра образования в 2011-2014 годах, поддержали 69 из 128 депутатов.