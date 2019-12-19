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В социальных сетях распространяются первые фотографии поставляемых в Армению истребителей Су-30СМ

В социальных сетях распространяются первые фотографии поставляемых в Армению истребителей Су-30СМ

В социальных сетях распространяются кадры последних испытаний истребителей Су-30СМ, поставляемых Армении Россией.

Как передает «Арменпресс», фотографии истребителей распространились в социальных сетях, в частности, на странице NskPlanes.

На истребителях видна надпись “Армения”.

Министр обороны Армении Давид Тоноян в беседе с журналистами сообщил, что многофункциональные истребители Су-30СМ российского производства будут в Армении уже в конце этого года или в течение первых двух месяцев следующего. Давид Тоноян в интервью российским СМИ заявил, что Армения планирует приобрести 12 истребителей Су-30СМ.




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