Ереванский бестселлер: “Гарри Поттер и Кубок огня” - на первом месте: детская литература, ноябрь, 20

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за ноябрь.

Первое место занимает книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Кубок Огня”. Гарри Поттеру посчастливилось присутствовать на одном из самых интересных событий волшебного мира – матче Кубка мира по квиддичу. Однако события, последовавшие за игрой, среди зрителей вызывают панику. В Министерстве магии начинается переполох. Вместе со своими друзьями Роном и Гермаеном Гарри возвращается в школу, где узнает, что после столетнего перерыва должна возобновиться битва тройки - состязание между школами магов. Гарри, как и другие ученики, собирается смотреть все три этапа поединка, однако события получают неожиданный оборот. Гарри снова ожидают трудные испытания.

На второй горизонтальной - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

На третьей горизонтальной - сборник сказок “Жил, был…”. Эти сказки Ганса Кристиана Андерсена, братьев Гримм, Шарля Перо, Габриэля де Вильнева, начинающиеся загадочными словами “Жил, был…”, самые любимые для многих детей. Новые иллюстрации книги сделают чтение еще увлекательнее.

На четвертой горизонтальной - книга “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, которые актуальны и по сей день.

На пятом месте “Трусливый хвастунишка” детского писателя, поэта, сатирика, драматурга, переводчика, журналиста Сурена Мурадяна. С помощью звукового модуля, прикрепленного к книге, можно будет послушать отрывки из песен Эммы Мигранян, написанных на основе этих произведений.

На шестом месте - сборник Джанни Родари “Сказки по телефону”. В этой книге о всяких удивительных событиях и персонажах рассказывается так, словно это обычных вещи. О путешествиях бродяги Джованино в неизвестные миры, о невероятных приключениях мальчика с пальчика Аличе, о непревзойденных замках из мороженого и благоустроенных шоколадных дорогах. Джанни Родари говорит о самых серьезных проблемах реальной жизни, умело трансформируя их в невероятные вымышленные истории и переплетая своим легким и деликатным юмором.

На восьмом месте - книга “Волк и семеро козлят”. Эта сказка братьев Гримм впервые была опубликована в серии сказок 1812 - 1815 годов. Сюжет сказки очень популярен и прост, его знает с каждый малыш.

На девятом месте – “Остров сокровищ” Роберта Льюиса Стивенсона. Вместе с юным Джимом Хокинсом на “Испаньоле” вы можете смело отправиться на Остров Сокровищ. В надежде найти спрятанное золото капитана Флинта, Джим вместе с опытными моряками попадает в опасные приключения. Везде подстерегают опасности. Можно ли доверять экипажу? И что скрывает остров?

На десятом месте – книга Торбена Кульманна “Линдберг. Невероятные приключения летающего мышонка”. Много лет назад в одном огромном городе жил-был любопытный мышонок. Он месяцами мог скрываться в темных библиотеках, чтобы тайно читать книги людей. В результате нашей хитрой мышке удалось выяснить секрет полета. Смелость маленькой мыши стала большим шагом в аэронавтике.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66) и “Ноян Тапан” (012 - 505-505)

Отмеченные звездочкой - книги, возвращенные в список.