Армения по показателям участия женщин в сфере высоких технологий входит в число ведущих стран

Вовлеченность женщин в сферу высоких технологий в Армении составляет около 38%. Как передает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал министр промышленности высоких технологий Армении Акоп Аршакян.

“В сфере высоких технологий по состоянию на 2018 год было 15 тысяч работников. Участие женщин в высокотехнологичной сфере составляет около 38%. Мы можем сказать, что Армения в этом плане входит в число мировых лидеров. Это очень хорошая цифра и, надеюсь, в ближайшее время она увеличится”, - сказал Аршакян.

Министр отметил, что звучат различные цифры относительно оборота высокотехнологичной промышленности и количества сотрудников, темпов роста, однако озвученные различные цифры пока не уточнены. В 2015 – 2018 годах рост был в пределах 28%, то есть, темпы роста достаточно серьезны”, - отметил он.

Аршакян заметил, что оборот сферы в основном генерируется в виде зарплат сотрудников. Головные офисы действующих в Армении международных компаний находятся за рубежом, где и осуществляется весь их финансовый оборот. В Армянский филиал отправляются лишь те суммы, которые необходимы здесь для обеспечения зарплаты. Наше исследование показывает, что большая часть армянских компаний также работает таким образом, то есть генерирует свои деньги в зарубежных организациях, а в Армению в основном приходит зарплата. Это приводит к нашему небольшому обороту. Это означает, что в стратегии мы должны рассматривать такие механизмы, чтобы армянские компании генерировали все свои суммы в Армении”, - сказал министр и добавил, что в этом направлении они уже планируют шаги.