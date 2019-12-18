Почти 45 предпринимателей пройдут курсы переподготовки в Силиконовой долине

Министерство высокотехнологичной промышленности в сотрудничестве с филиалом Всеармянского благотворительного союза в Силиконовой долине в следующем году направит в Силиконовую долину около 45 предпринимателей на 3 - 5-недельные курсы переподготовки. Как передает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции 18 декабря заявил министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Составление программ осуществлено при деятельном участии специалистов сферы. Мы планируем в 2020 году провести курсы для 3000 специалистов из Еревана и областей. Второе направление - развитие предпринимательства. 45 предпринимателей отправим на 3-5-недельные курсы переподготовки в Силиконовую долину”, - сказал Аршакян.

По этому вопросу министерство уже имеет договоренности. Программа реализуется совместно с филиалом и штаб-квартирой Всеобщего армянского благотворительного союза в Силиконовой долине.