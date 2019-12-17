16-летний футболист подписал свой первый профессиональный контракт

16-летний нападающий ереванского “Пюника” Левон Варданян подписал с клубом свой первый профессиональный контракт.

Как передает Арменпресс, 16-летний нападающий дебютировал в основной команде “Пюника” в матче 14-го тура чемпионата Армении против “Еревана” и в высшей лиге чемпионата Армении.

Левон Варданян также и член сборной Армении до 18 лет.